Три человека погибли в результате ДТП в Ленинградской области

В результате ДТП в Волховском районе Ленинградской области погибли три человека. Об этом рассказали в региональном управлении МВД.

Фото: globallookpress.com © Zamir Usmanov globallookpress.com © Zamir Usmanov

Об этом пишет Интерфакс.

По предварительным данным, около 18:00 на 508-м км трассы Новая Ладога — Вологда автомобиль Kia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком MAN.

В результате ДТП погибли водитель и два пассажира автомобиля Kia.

Ранее стало известно, что в Балахнинском районе Нижегородской области двухэтажный автобус съехал на обочину и опрокинулся.