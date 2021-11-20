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Три человека погибли в результате ДТП в Ленинградской области

RT на русском
1 час назад

В результате ДТП в Волховском районе Ленинградской области погибли три человека. Об этом рассказали в региональном управлении МВД.

Три человека погибли в результате ДТП в Ленинградской области
Фото: globallookpress.com © Zamir Usmanovgloballookpress.com © Zamir Usmanov

Об этом пишет Интерфакс.

По предварительным данным, около 18:00 на 508-м км трассы Новая Ладога — Вологда автомобиль Kia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком MAN.

В результате ДТП погибли водитель и два пассажира автомобиля Kia.

Ранее стало известно, что в Балахнинском районе Нижегородской области двухэтажный автобус съехал на обочину и опрокинулся.

Всего в автобусе находились 35 пассажиров, 13 из них получили травмы.

ДТП,Kia,МВД,Интерфакс,
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