Водитель сбил пешехода в Москве и похитил его

Водитель похитил сбитого им пешехода в Москве. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на сообщения очевидцев.

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По информации агентства, инцидент произошел 1-й Владимирской улице на Востоке столицы. Водитель на Toyota Camry наехал на пешехода, после чего посадил его в машину и скрылся с места ДТП.

Похитителя и потерпевшего сейчас разыскивает полиция.

Ранее стало известно, что в Адыгее водитель сбил подростка на зебре и подал на него в суд. ДТП произошло еще в сентябре. По словам очевидцев, автомобилист протащил 14-летнего школьника на своем капоте. Позже медики диагностировали у подростка многочисленные травмы. Ребенок восстанавливается до сих пор. При этом, родители пострадавшего школьника узнали о судебном иске случайно.