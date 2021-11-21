Такая странная психологическая фигня, каждый раз, когда вижу аварию, или, тем более, разбивается кто-то из знакомых, я каждый раз обещаю себе ездить с головой и не гонять, но проходит 2–3 дня и начинается то же самое. [...] Могу сказать одно: я и все остальные, кто был знаком с этим человеком, продолжат гонять, — говорится в сообщении в сториз Instagram Мики Пескова.