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Сын Пескова признался в гонках на авто после резонансного ДТП

News.ruиещё 1
50 минут назад

Несовершеннолетний сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Мика выложил пост в своём Instagram по поводу гибели в ДТП блогера Саида Губденского. Он признался, что такие происшествия заставляют его ездить аккуратнее, но этого хватает на два-три дня, и что он продолжит гонять. Позже Дмитрий Песков заявил, что это писал не его сын.

Такая странная психологическая фигня, каждый раз, когда вижу аварию, или, тем более, разбивается кто-то из знакомых, я каждый раз обещаю себе ездить с головой и не гонять, но проходит 2–3 дня и начинается то же самое. [...] Могу сказать одно: я и все остальные, кто был знаком с этим человеком, продолжат гонять, — говорится в сообщении в сториз Instagram Мики Пескова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил изданию «Подъём», что это сообщение написал не его сын, он лишь перепостил чужое сообщение.

Это не он. Это скриншот перепостил, — сказал Песков.

Последствия смертельного ДТП в центре Москвы попали на видео

Блогер Саид Губденский накануне разбился в аварии на Кутузовском проспекте. Он был за рулём BMW M4, который вылетел на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями. Блогер погиб на месте, его пассажира госпитализировали, но он скончался в больнице. По свидетельствам очевидцев, перед столкновением блогер «играл в шашечки». В прокуратуре Москвы сообщили, что 28-летний водитель BMW, который, предположительно, является виновником аварии, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, а также лишался прав.

ДТП,Видео,BMW M4,BMW,Дмитрий Песков,
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