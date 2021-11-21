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В ДТП погиб бывший епископ Диомид

Lenta.ru
43 минуты назад

Бывший епископ Анадырский и Чукотский Диомид (в миру — Сергей Иванович Дзюбан) погиб в ДТП на федеральной трассе «Вологда — Новая Ладога» в Ленинградской области. Об этом сообщает портал 47news.

В ДТП погиб бывший епископ Диомид
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что бывший архиерей Русской православной церкви (РПЦ) находился на переднем пассажирском сиденье автомобиля Kia Sorento во время столкновения с грузовиком MAN.

За рулем кроссовера была 48-летняя жительница Санкт-Петербурга, на заднем сиденье находилась ее 72-летняя однофамилица. В результате аварии обе женщины также скончались. Находившийся за рулем грузовика гражданин Эстонии был госпитализирован с ушибом и переломом ноги.

В феврале 2008 года епископ Диомид выступил с публичным обвинением руководства РПЦ в ереси и сотрудничестве с «богоборческой властью». В июне Архиерейский собор потребовал от священника покаяться перед Священным Синодом за раскольничество и отстранил его от управления епархией. Диомид отказался подчиняться собору и предал анафеме руководство РПЦ во главе с патриархом Алексием II, в результате чего в октябре того же года был лишен сана.

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