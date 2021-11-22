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ДТП с участием пяти автомобилей произошло в Адыгее

ТАССиещё 4
2 часа назад

Полиция Адыгеи проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пяти автомобилей, которое произошло вечером в понедельник в республиканском центре Адыгеи - Майкопе. Пострадавших нет, сообщила пресс-служба МВД по республике.

ДТП с участием пяти автомобилей произошло в Адыгее
Фото: ТАССТАСС

"Выехавшими на место происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции Майкопа предварительно установлено, что 27-летний житель Красногвардейского района, двигаясь на иномарке по улице Пионерской, не справился с управлением и допустил столкновение с двумя припаркованным автомобилями марки ВАЗ и двигавшейся в попутном направлении иномаркой. Потеряв управление, иномарка врезалась в два других стоявших автомобиля марки ВАЗ. В ДТП никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Все автомобили получили механические повреждения. На месте работают дополнительные наряды ГИБДД, движение на данном участке временно перекрыто, добавили в пресс-службе.

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