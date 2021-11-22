ДТП с участием пяти автомобилей произошло в Адыгее

"Выехавшими на место происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции Майкопа предварительно установлено, что 27-летний житель Красногвардейского района, двигаясь на иномарке по улице Пионерской, не справился с управлением и допустил столкновение с двумя припаркованным автомобилями марки ВАЗ и двигавшейся в попутном направлении иномаркой. Потеряв управление, иномарка врезалась в два других стоявших автомобиля марки ВАЗ. В ДТП никто не пострадал", - говорится в сообщении.