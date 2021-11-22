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Иностранцы оказались виновниками большинства ДТП с их участием в России

Елена Прошина
34 минуты назад

Иностранцы оказались виновниками 61,5 процента автомобильных аварий с их участием, произошедших в России за девять месяцев 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на обзор МВД РФ дорожно-транспортной аварийности в стране.

Иностранцы оказались виновниками 60% ДТП с их участием в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Практически в двух третях случаев были виновны в совершении ДТП водители — граждане республик Армения, Узбекистан и Азербайджан. В половине случаев виновниками аварий становились граждане республик Беларусь и Казахстан.

Также на 3,6 процента выросло число ДТП, связанных с нарушением правил дорожного движения гражданами стран СНГ и на 1,5 процента — количества травмированных в подобных происшествиях. По данным министерства, наибольшее количество таких автоаварий происходило в Москве, Санкт-Петербурге, в Московской и Сахалинской областях.

Всего за девять месяцев текущего года из-за нарушения ПДД водителями-иностранцами в России произошло 3 тысячи 540 аварий на дорогах.

Тем временем, в России вновь собираются ужесточить наказание для пьяных водителей и ввести уголовную ответственность для тех, кто совершил данное правонарушение в первый раз. С такой инициативой выступил вице-премьер Марат Хуснуллин. Наказывать водителей предполагается, «принимая во внимание степень опьянения». Какой именно уровень алкоголя в крови будет грозить пьяному водителю уголовной ответственностью пока не ясно.

ДТП,Марат Хуснуллин,МВД,ИТАР-ТАСС,
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