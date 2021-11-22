Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+8° в 
USD 73.45EUR 82.77
Войти в почту

В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность для злостных нарушителей ПДД

Газета.Ru
59 минут назад

В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за неоднократные нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщил спикер Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Для злостных нарушителей ПДД предложили ввести уголовную ответственность
Фото: Агентство «Москва»Агентство «Москва»

«Считаем правильным предложить жесткие меры наказания в отношении тех, кто неоднократно нарушил правила дорожного движения, создав угрозу жизни и здоровью людей, — ввести уголовную ответственность. Также будем предлагать конфискацию транспортных средств, на которых совершаются подобные хулиганские действия», — написал Володин.

Соответствующие предложения разработали глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, заместитель руководителя «ЕР» Адальби Шхагошев, руководитель комитета по безопасности и транспорту Евгений Москвичев и глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Ситуации, когда устраивают гонки, лихачат, чтобы прославиться в социальных сетях и увеличить количество подписчиков, недопустимы. Это несет опасность окружающим: люди становятся инвалидами, гибнут невинные граждане. Создаётся угроза жизни не только участников дорожного движения: водителей и пассажиров, — но и тех, кто находится на пешеходных переходах, тротуарах, остановках», — добавил спикер Думы.

Ранее в Москве произошло резонансное ДТП с участием автоблогера Саида Губденского. Он погиб в аварии вместе с президентом федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заура Ибрагимова, который находился на пассажирском кресле BMW Губденского.

ДТП,BMW,Василий Пискарев,Адальби Шхагошев,Евгений Москвичев,Владимир Васильев,Единая Россия,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители