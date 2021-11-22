Для злостных нарушителей ПДД предложили ввести уголовную ответственность

В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за неоднократные нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщил спикер Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«Считаем правильным предложить жесткие меры наказания в отношении тех, кто неоднократно нарушил правила дорожного движения, создав угрозу жизни и здоровью людей, — ввести уголовную ответственность. Также будем предлагать конфискацию транспортных средств, на которых совершаются подобные хулиганские действия», — написал Володин.
Соответствующие предложения разработали глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, заместитель руководителя «ЕР» Адальби Шхагошев, руководитель комитета по безопасности и транспорту Евгений Москвичев и глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
«Ситуации, когда устраивают гонки, лихачат, чтобы прославиться в социальных сетях и увеличить количество подписчиков, недопустимы. Это несет опасность окружающим: люди становятся инвалидами, гибнут невинные граждане. Создаётся угроза жизни не только участников дорожного движения: водителей и пассажиров, — но и тех, кто находится на пешеходных переходах, тротуарах, остановках», — добавил спикер Думы.
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