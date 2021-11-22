МВД: чем больше стаж виновника, тем тяжелее последствия ДТП

Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий в России случаются по вине водителей в возрасте от 30 до 40 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обзор аварийности за первые девять месяцев 2021 года, составленный МВД. Водители на четвертом десятке совершили до 27,5 процента всех зафиксированных ДТП. В них же отмечено наибольшее число погибших и пострадавших – 27,8 процента и 27,9 процента соответственно.

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Наиболее тяжелыми последствиями оборачиваются аварии по вине возрастных водителей – от 50 до 60 лет. А вот с погибшими другая ситуация: чаще всего смертельными оказываются ДТП, совершенные подростками в возрасте от 14 до 16 лет – причем их число по сравнению с прошлым годом подскочило на 61,9 процента.

В МВД также обратили внимание на то, что тяжесть последствий зависит от стажа. Так, с увеличением стажа растет и значение тяжести: к примеру, величина показателя для начинающих составила 6,2 а для водителей, с 15-летним стажем – 8,4.

С января по сентябрь 2021 года в России зарегистрировали 96 314 аварий с хотя бы одним пострадавшим. Ранения в них получили 121 573 человека, а погибли – 10 516 человек.