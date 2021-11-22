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«Несколько факторов»: Эксперт прокомментировал резонансное ДТП на Кутузовском проспекте

Вероника Полынина
1 час назад

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов назвал причины смертельной аварии с блогером Саидом Губденским на Кутузовском шоссе.

«Несколько факторов»: эксперт о резонансном ДТП на Кутузовском проспекте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своем телеграм-канале он предположил, что авария произошла из-за совпадения ряда технических факторов.

Назван владелец разбившегося BMW с блогером Губденским

Во-первых, по мнению Шкуматова, на заднеприводной BMW М4, которой управлял Губденский, скорее всего была отключена система стабилизации.

«Поскольку там мощный движок, то стоит переборщить газ, и такую машину тупо разворачивает», - заявил Шкуматов.

Он также напомнил, что в левом ряду Кутузовского шоссе «сильная колейность», и машину «приходится периодически ловить».

«Сочетание мощного авто с задним приводом, отключенной системой стабилизации и колейности, возможно, и привело к потере управления», - считает координатор «Синих ведерок».

По мнению Шкуматова, в ДТП могло не быть жертв, если бы пассажиры BMW были пристегнуты, а на Кутузовском проспекте имелись отбойники.

В минувшую субботу на Кутузовском проспекте в Москве произошла авария с участием BMW М4, Volvo XC 90 и Mercedes GL.

Автоблогер Саид Губденский, ехавший за рулем BMW, потерял управление во время перестроения, машину занесло и выбросило на встречную полосу. Там в нее врезались Volvo и Mercedes.

Губденский погиб на месте. Позже в больнице умер находившийся с ним в автомобиле глава федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов.

ДТП,Volvo,BMW,Петр Шкуматов,
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