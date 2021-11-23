Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
0° в 
USD 73.45EUR 82.77
Войти в почту

Мужчина пожертвовал машиной, чтобы предотвратить крупное ДТП

Газета.Ru
29 минут назад

Автолюбитель из Нидерландов Генри Теммерманс пожертвовал своей машиной, чтобы остановить женщину, потерявшую сознание за рулем, пишет NDTV. Если бы не действия мужчины, жертв могло бы быть намного больше.

Водитель пожертвовал машиной для предотвращения крупного ДТП
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел на оживленном шоссе. Двигаясь по полосе, хозяйка Volkswagen внезапно потеряла сознание, съехав с полосы на обочину. Проехав по бездорожью, машина, оставшаяся без управления, вновь свернула на трассу. Неизвестно, чем бы закончился этот маневр, но ситуацию спас Теммерманс.

Он обогнал хаотично мчавшийся автомобиль, перестроился прямо перед ним и резко нажал на тормоза. В результате столкновения никто не пострадал, кроме самих машин. Виновник аварии сразу выбежал из автомобиля, чтобы помочь женщине, которая все еще была без сознания.

Мужчина также вызвал на место скорую помощь. Врачи увезли женщину в больницу, где оказали ей необходимую помощь. А пользователи сети поблагодарили Генри за самоотверженность.

ДТП,Volkswagen,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители