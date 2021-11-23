Водитель пожертвовал машиной для предотвращения крупного ДТП

Автолюбитель из Нидерландов Генри Теммерманс пожертвовал своей машиной, чтобы остановить женщину, потерявшую сознание за рулем, пишет NDTV. Если бы не действия мужчины, жертв могло бы быть намного больше.

Инцидент произошел на оживленном шоссе. Двигаясь по полосе, хозяйка Volkswagen внезапно потеряла сознание, съехав с полосы на обочину. Проехав по бездорожью, машина, оставшаяся без управления, вновь свернула на трассу. Неизвестно, чем бы закончился этот маневр, но ситуацию спас Теммерманс.

Он обогнал хаотично мчавшийся автомобиль, перестроился прямо перед ним и резко нажал на тормоза. В результате столкновения никто не пострадал, кроме самих машин. Виновник аварии сразу выбежал из автомобиля, чтобы помочь женщине, которая все еще была без сознания.