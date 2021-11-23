Выискивали женщин: как орудуют автомобильные аферисты

В столичном регионе и соседних областях на дорогах активизировались аферисты, узнала «Газета.Ru». Аферисты догоняют и тормозят жертв, затем внушают, что у них якобы сломалась машина, и предлагают помощь в починке. Как водителям распознать уловки мошенников — в материале «Газеты.Ru».
Очевидцем работы аферистов стал инспектор «Дорожного патруля» Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) Александр Марков, ранее служивший в полиции, рассказали «Газете.Ru» в ведомстве. Во время патрулирования он заметил на Третьем транспортном кольце (ТТК) два стоящих на обочине автомобиля, у одного был открыт капот. По словам сотрудника центра, мужчина, крутившийся возле машины, заявил, что помогает автомобилистке ремонтировать автомобиль.
«Она пояснила, что ранее этот мужчина жестами показал ей, что автомобиль дымит, а когда она остановилась, попросил открыть капот и начал помогать с ремонтом.
Я сообразил, что это очень похоже на мошенничество, тем более, что недавно по похожей схеме «развели» моего отца. Как только стали выяснять обстоятельства, «помощник» прыгнул в свою машину и сорвался с места — чуть ли не по ногам мне проехал. Я успел заснять на видеорегистратор номер этого автомобиля, данные передали в полицию», — рассказал «Газете.Ru» Александр Марков.
Жертв дорожные аферисты выискивают, как правило, среди женщин и пожилых мужчин, предупреждают в ведомстве.
Мошенники догоняют и всячески пытаются затормозить выбранных «клиентов».
Когда те останавливаются и открывают капот, правонарушители якобы пристрастно изучают подкапотное пространство, и незаметно из шприца брызгают моторным маслом на раскаленный коллектор глушителя. Тем самым имитируется возгорание в моторном отсеке. Псевдодоброжелатели предлагают эвакуировать машину в расположенный неподалеку автосервис, где стоимость ремонта якобы неисправного автомобиля доходит до 100 тыс. рублей, отметили в ЦОДД.
По его словам, таких аферистов в последнее время стало заметно больше.
«Мошенникам крайне важно быстро убрать с дороги якобы неисправную машину в сервис: обычно их эвакуатор дежурит неподалеку от участка, где они работают», — добавил инспектор «Дорожного патруля».
Схемы аферистов, предлагающих помощь на дороге, существуют давно, но меняются отметил координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов. По его словам, различными способами злоумышленники стараются завлечь жертв в свой автосервис, где потом им выставляют внушительный счет за ремонт.
«Раньше привязывали к машине консервные банки, подкладывали гвозди под колеса, теперь стали масло на горячий двигатель лить. Суть от этого не меняется: под видом помощи они вытягивают деньги», — отметил он.
В таких ситуациях автомобилистов должна насторожить чересчур навязчивая забота сердобольных сограждан, считает он. Когда с машиной что-то не так, то другие люди просто привлекают внимание автовладельца, а сами едут дальше. Если же сочувствующие останавливаются рядом и начинает активно помогать, просят открыть капот, под различными предлогами предлагают выйти из машины, — это первый признак чего-то недоброго, уверен эксперт.
Правонарушители играют на страхе человека перед серьезной поломкой. Однако любая неисправность машины, как правило, не возникает неожиданно: сначала появляются посторонние звуки, на панели приборов зажигаются сигнальные лампы, отметил Шкуматов.
«Практически у каждого водителя есть знакомый механик. Самым разумным в такой ситуации будет не поддаваться уговорам, а позвонить ему и проконсультироваться», — советует он.
Если проблема действительно серьезная, то необходимо самостоятельно вызвать эвакуатор. Ни в коем случае не следует брать эвакуатор, предложенный случайными людьми — эти услуги обойдутся гораздо дороже, добавил Шкуматов.
Доказать факт мошеннических действий в таких ситуациях практически невозможно, поскольку водитель добровольно соглашается на все услуги, отмечает юрист Сергей Смирнов.
«Дельцы вполне могут просто заменить ту или иную деталь на аналогичную: в этом случае ни одна экспертиза не докажет, что машина была изначально исправна. А сама по себе завышенная стоимость услуг преступлением не является», — сказал он.