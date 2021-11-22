ГИБДД назвала самое аварийное время в Москве

Около 50 процентов смертельных аварий происходит в Москве во временной интервал с 12:00 до 21:00. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщает Telegram-канал ГИБДД.

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Также в Госавтоинстепкции назвали самое неаварийное время в столице — с трех до шести часов утра. Пик аварийности, по данным экспертов, наблюдается на столичных дорогах в интервале с 18:00 до 21:00. Часто аварии в это время случаются из-за слишком интенсивного движения и плохой видимости на дорогах в зимний период.