ГИБДД назвала самое аварийное время в Москве

Около 50 процентов смертельных аварий происходит в Москве во временной интервал с 12:00 до 21:00. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщает Telegram-канал ГИБДД.
Также в Госавтоинстепкции назвали самое неаварийное время в столице — с трех до шести часов утра. Пик аварийности, по данным экспертов, наблюдается на столичных дорогах в интервале с 18:00 до 21:00. Часто аварии в это время случаются из-за слишком интенсивного движения и плохой видимости на дорогах в зимний период.
Ранее сообщалось о смертельной аварии с блогером Саидом Губденским. По предварительным данным, мужчина спровоцировал аварию на Кутузовском проспекте и скончался до приезда врачей. Известно, что погибшего более десяти раз привлекали к административной ответственности.