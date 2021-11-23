Какие автомобили чаще попадают в аварии

От опыта водителя зависит безопасность на дорогах, сохранность транспортного средства, жизнь и здоровье пассажиров. Учитывая, что количество аварий на дорогах увеличивается с каждым годом, нужно знать, как действовать в том или ином случае, а также, каких автомобилей следует опасаться в первую очередь.

Самые опасные ситуации. Существует несколько опасных ситуаций на дорогах, зная о них, удастся быстро найти выход и предотвратить аварию:

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Выезд на обочину. Если автомобиль цепляется за обочину, его начинает вести вправо. Резко выкручивать руль, тормозить, нельзя. Сожмите руль как можно крепче, не дайте вращаться, медленно снижайте скорость.Присутствие воды на дороге. Мокрый или влажный асфальт – это коварная вещь, которая может стать причиной аварии. Из-за мокрого покрытия сцепление с дорогой теряется, транспорт превращается в лодку, которую просто несет по течению. Чтобы не попасть в аварию, мокрые участки проезжайте на медленной скорости, не увеличивайте скорость и не останавливайтесь полностью.Гололед. Передвижение по гололеду опасно. Чем меньше маневрирует водитель, тем он в большей безопасности. Двигаясь по пустой трассе, резко менять скорость ни к чему. Все, что от вас требуется – быть предельно внимательными.Вынужденный обгон. В автошколе учеников учат тому, что совершать обгоны в первый год управления автомобилем не следует. Рекомендация направлена на выработку уверенности в себе, но опыта она точно прибавить не сможет. Это конечно не говорит о том, что на дороге можно играть в «шашки», но и пренебрегать возможностью обгона, когда этому ничего не препятствует, не стоит. Удерживайте достаточную дистанцию, убеждайтесь в безопасности встречной полосы, набирайте скорость, включайте поворотник и плавно обгоняйте.

Чтобы контролировать ситуацию на дороге, уметь избегать аварийные ситуации, нужна постоянная практика. Лучше, если первое время рядом с вами будет опытный водитель.

Опасные автомобили. Автомобиль – это не какая-то роскошь, а всего лишь средство передвижения. Вместе с тем, это объект повышенной опасности, так как таит в себе угрозу для всех участников дорожного движения. Каждый водитель должен знать, чем именно руководствоваться при выборе машины, чтобы не купить тот транспорт, который входит в список самых опасных и аварийных на дороге.

Коммерческие компании ведут статистику аварий. Если обратить на неё внимание, то станет понятным, какие именно марки попадают в аварии чаще всего:

Daewoo. На сто автомобилей приходится целых 69 аварий. В среднем стоимость ремонта автомобиля после ДТП равняется 93 000 рублей.На втором месте находится марка Smart. Из ста машин в аварию попадают не менее 58 авто. Пожалуй, это тот случай, когда лучше купить другой транспорт, нежели ремонтировать старый. По имеющимся данным, в среднем ремонт обойдется вам в 200 000 и более тысяч рублей.Третье место занимает Jaguar. Из ста машин более 47 точно бывают в аварии. Ремонт очень дорогой, детали стоят дорого, точно так же, как и сами услуги по ремонту.Audi – занимает четвертое место. Примерно 47 автомобилей из ста оказываются в аварии. И дело даже не в неопытности водителей, а в самом транспорте.Lexus. Более надежный автомобиль. Из ста моделей в аварии оказывается не более 41.