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Юморист Гальцев пожаловался на кражу в Кургане

Ura.Ru
35 минут назад

Юморист Юрий Гальцев вспомнил, как его с братом обокрали в Кургане 40 лет назад. Об этом он рассказал в Instagram.

Юморист Гальцев пожаловался на кражу в Кургане
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Как сейчас помню этот день. 13-е апреля 81 года. Мне двадцать и один день, брату 16 лет. Поехали с утра на дачу, которую отец подарил мне. Там росла вишня. Яблоки были вкуснейшие. Был гараж. Лодка. „Казанка-Д“, мотор — „Вихрь-25“. Мы ходили по реке Тобол. Рыбачили. Костер ночью. Песни под гитару. Палатки. А потом кто-то украл ночью лодку и все что было в гараже. И весна закончилась сразу», — написал Гальцев.

Пост юмориста прокомментировал другой известный уроженец Кургана — шансонье Евгений Григорьев (Жека), который раньше работал в милиции. «Ну ******** [украсть] лодку это так по-нашему, по-кургански», — шутливо объяснил он.

Ранее Гальцев приезжал в Курган на новогодние выходные. Во время поездки он записал короткий юмористический ролик на автовокзале и сходил на интервью во время которого заявил, что если бы остался жить в Кургане, то мог бы стать губернатором.

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ДТП,Юрий Гальцев,Евгений Григорьев,Google,
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