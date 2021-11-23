С ДТП во дворах борются «дорхенгерами»

Сотрудники столичной ГИБДД на постоянной основе проводят различные профилактические мероприятия для предупреждения дорожно-транспортного травматизма в жилых зонах. Один из необычных методов — размещение специальных «дорхенгеров» на дверях припаркованных автомобилей с напоминанием о правилах безопасного поведения на дорогах, рассказали в Госавтоинспекции и опубликовали статистику происшествий за этот год.