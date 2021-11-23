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С ДТП во дворах борются «дорхенгерами»

Газета.Ru
1 час назад

Сотрудники столичной ГИБДД на постоянной основе проводят различные профилактические мероприятия для предупреждения дорожно-транспортного травматизма в жилых зонах. Один из необычных методов — размещение специальных «дорхенгеров» на дверях припаркованных автомобилей с напоминанием о правилах безопасного поведения на дорогах, рассказали в Госавтоинспекции и опубликовали статистику происшествий за этот год.

С ДТП во дворах борются «дорхенгерами»
Фото: ГИБДДГИБДД

Так, за 10 месяцев текущего года в столичных дворах произошло 525 ДТП, в которых 15 человек погибли и 523 были ранены. Всего пострадало 132 ребенка, с ними зарегистрировано 130 происшествий.

Основными причинами ДТП во дворах ГИБДД назвала следующие:

  • непредоставление преимущества в движении пешеходу;
  • несоблюдение условий, разрешающих движение транспорта задним ходом;
  • несоблюдение очередности проезда;
  • неожиданный выход из-за стоящего транспорта.
ДТП,ГИБДД,
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