Дептранс показал на видео резонансные мотоаварии 2021 года

В столичном департаменте транспорта опубликовали подборку резонансных аварий с участием мотоциклистов в этом году.
Дептранс объявил об официальном закрытии мотосезона и попросил мотоциклистов не выезжать на дороги из-за погодных условий.
"Наледь может стать причиной ДТП. Летняя резина опасна, потому что она не обеспечивает хорошее сцепление с дорогой. Тормозной путь на гололеде намного длиннее: мотоцикл может просто перевернуться", - написали в пресс-службе.
По данным ГИБДД, за 10 месяцев 2021 года на дорогах Москвы произошло 733 аварии, погибли 39 человек, почти 800 получили травмы.