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Трамвай сплющил легковушку с водителем на севере Москвы

Газета.Ruиещё 16
1 час назад

В районе ВДНХ на Продольном проезде произошло серьезное ДТП с автомобилем Honda и трамваем под номером 25. Запись аварии с бортовой камеры трамвая опубликовал столичный дептранс.

Трамвай смял легковушку с водителем на севере Москвы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По предварительным данным, водитель автомобиля при повороте не уступил дорогу. Трамвай врезался в кроссовер, который смяло между столбом и вагоном. В результате столкновения произошел сход первой тележки вагона.

В трамвае никто не пострадал. В машине пострадали женщина, которая была за рулем, и пассажир мужчина, у которого предварительно диагностируют тяжелые травмы, сообщили в Госавтоинспекции.

Из-за ДТП пришлось временно изменить маршруты нескольких трамваев, подробности произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.

ДТП,Honda,ГИБДД,
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