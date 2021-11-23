Трамвай смял легковушку с водителем на севере Москвы

В районе ВДНХ на Продольном проезде произошло серьезное ДТП с автомобилем Honda и трамваем под номером 25. Запись аварии с бортовой камеры трамвая опубликовал столичный дептранс.

По предварительным данным, водитель автомобиля при повороте не уступил дорогу. Трамвай врезался в кроссовер, который смяло между столбом и вагоном. В результате столкновения произошел сход первой тележки вагона.

В трамвае никто не пострадал. В машине пострадали женщина, которая была за рулем, и пассажир мужчина, у которого предварительно диагностируют тяжелые травмы, сообщили в Госавтоинспекции.