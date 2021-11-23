Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+6° в 
USD 74.83EUR 84.17
Войти в почту

Адвокат сбила мужчину в Москве и скрылась с места ДТП

Вероника Полынина
34 минуты назад

Адвокат Маргарита Хмелевская сбила мужчину на пешеходном переходе и скрылась с места аварии. Видеозапись происшествия публикует телеграм-канал Shot.

Инцидент произошел на Лобненской улице в Москве. Двое мужчин переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда одного из них сбил проезжающий автомобиль Lexus, за рулем которого находилась Хмелевская.

Мужчину откинуло на обочину. Его госпитализировали с подозрением на перелом основания черепа. Виновница ДТП скрылась.

Полиции удалось задержать адвоката по горячим следам. Женщина заявила правоохранителям, что уехала за медицинской помощью. Комментировать произошедшее журналистам Хмелевская отказалась.

«В один миг все закончилось»: блогер Губденский погиб в ДТП

По информации Shot, в 2021 году Хмелевская 34 раза нарушила правила дорожного движения. Также выяснилось, что в 2000-х годах на адвоката трижды писали заявления с обвинениями в мошенничестве.

Ранее во вторник, 23 ноября, на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге столкнулись два автомобиля, после чего один из них вылетел на тротуар и сбил пять пешеходов. Двоих госпитализировали. Один из них находится в коме в тяжелом состоянии, у него диагностировали перелом ребер, открытый перелом голени и отек головного мозга.

ДТП,Видео,Lexus,
23
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители