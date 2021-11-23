Адвокат сбила мужчину в Москве и скрылась с места ДТП

Адвокат Маргарита Хмелевская сбила мужчину на пешеходном переходе и скрылась с места аварии. Видеозапись происшествия публикует телеграм-канал Shot.

Инцидент произошел на Лобненской улице в Москве. Двое мужчин переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда одного из них сбил проезжающий автомобиль Lexus, за рулем которого находилась Хмелевская.

Мужчину откинуло на обочину. Его госпитализировали с подозрением на перелом основания черепа. Виновница ДТП скрылась.

Полиции удалось задержать адвоката по горячим следам. Женщина заявила правоохранителям, что уехала за медицинской помощью. Комментировать произошедшее журналистам Хмелевская отказалась.

По информации Shot, в 2021 году Хмелевская 34 раза нарушила правила дорожного движения. Также выяснилось, что в 2000-х годах на адвоката трижды писали заявления с обвинениями в мошенничестве.