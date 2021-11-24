Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
-2° в 
USD 74.83EUR 84.17
Войти в почту

В Тюмени пьяный сотрудник СК насмерть сбил двух дорожных рабочих

Газета.Ruиещё 1
55 минут назад

В Тюмени заместитель начальника следственного отдела в ночь на среду, 24 ноября, насмерть сбил двух дорожных рабочих, управляя автомобилем БМВ 525 в нетрезвом состоянии, сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел на одной автострад города, 34-летний майор юстиции Павел Шадрин на огромной скорости врезался в двух дорожников, которые занимались уборкой снега.

В результате столкновения оба рабочих погибли. Прибывшие на место сотрудники полиции зафиксировали, что дорожники выставили все необходимые знаки и световые сигналы.

Позднее проведенная экспертиза, проведенная с задержанным водителем, показала 1,38 промилле алкоголя в крови Шадрина. Майора юстиции спасла подушка безопасности в автомобиле.

Ранее суд арестовал водителя, который пьяным насмерть сбил младенца в Новой Москве.

В Новой Москве пьяный 34-летний водитель «Газели» сбил мать с двумя детьми. Дети — мальчик двух лет и его девятимесячный брат, находившийся в коляске. Младенец скончался на месте ДТП.

ДТП,Видео,BMW,Павел Шадрин,
22
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители