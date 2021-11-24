В Тюмени заместитель начальника следственного отдела в ночь на среду, 24 ноября, насмерть сбил двух дорожных рабочих, управляя автомобилем БМВ 525 в нетрезвом состоянии, сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел на одной автострад города, 34-летний майор юстиции Павел Шадрин на огромной скорости врезался в двух дорожников, которые занимались уборкой снега.

В результате столкновения оба рабочих погибли. Прибывшие на место сотрудники полиции зафиксировали, что дорожники выставили все необходимые знаки и световые сигналы.

Позднее проведенная экспертиза, проведенная с задержанным водителем, показала 1,38 промилле алкоголя в крови Шадрина. Майора юстиции спасла подушка безопасности в автомобиле.

Ранее суд арестовал водителя, который пьяным насмерть сбил младенца в Новой Москве.