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В Тюмени автомобиль BMW насмерть сбил двух рабочих

ТАСС
1 час назад

Автомобиль BMW сбил двух рабочих в Тюмени, по предварительным данным, водитель был пьян. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области.

"В Тюмени на Объездной дороге 23 ноября около 23:00 (21:00 мск) произошло ДТП в районе улицы Федюнинского, 54. В аварии погибли двое дорожных рабочих: одному из них 61 год, возраст второго пострадавшего устанавливается, на вид ему 30-35 лет. Водитель BMW, предварительно, был пьян", - сообщили в пресс-службе.

По данным Telegram-канала Shot, за рулем находился замначальника одного из следственных отделов. Издание не уточняет сотрудником отдела какого правоохранительного органа является мужчина.

ДТП,BMW,
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