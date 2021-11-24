"В Тюмени на Объездной дороге 23 ноября около 23:00 (21:00 мск) произошло ДТП в районе улицы Федюнинского, 54. В аварии погибли двое дорожных рабочих: одному из них 61 год, возраст второго пострадавшего устанавливается, на вид ему 30-35 лет. Водитель BMW, предварительно, был пьян", - сообщили в пресс-службе.