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"КП": виновница аварии с Игорем Скляром была нетрезвой

Газета.Ru
3 часа назад

Виновница аварии, произошедшей днем 23 ноября 2021 года с артистом Игорем Скляром в Санкт-Петербурге, была нетрезвой, передает kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам инсайдера, 33-летняя женщина с места аварии сбежала, а владелец автомобиля, ее супруг, заявил, что она была в машине одна на пассажирском сиденье. Решив уехать, она якобы пересела на водительское место, включила зажигание, поехала задним ходом, и произошло ДТП. Ее задержали через два часа после аварии в состоянии опьянения.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании меры пресечения.

После ДТП Игоря Скляра госпитализировали в Мариинскую больницу с ушибом грудной клетки. Его отпустили после осмотра.

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Игорь Скляр родился 18 декабря 1957 года в Курске. Слава пришла к актеру после роли влюбленного в музыку одесского студента Кости Иванова в фильме Карена Шахназарова «Мы из джаза». Самым известным музыкальным номером Скляра стала песня «Комарово».

Ранее Скляр рассказал о своем состоянии после ДТП в Петербурге.

ДТП,Видео,Игорь Скляр,Карен Шахназаров,МВД,Комсомольская правда,
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