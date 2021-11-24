Видео со страниц автохулиганов будет доказательством правонарушений

"Блогеры, которые занимаются опасным вождением, снимают это на камеру и выкладывают в интернет, оказывают сами себе медвежью услугу. Тем самым они осознанно совершают административные правонарушения, делают это систематически и сами формируют доказательную базу для применения в их адрес административных санкций", - сказала Рукавишника РИА Новости.