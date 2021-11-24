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Сенатор: Видео со страниц автохулиганов будет доказательством правонарушений

Российская Газета
25 минут назад

Видео с автогонками на улицах, которые выкладывают блогеры на своих страницах в социальных сетях, будут считаться доказательством их правонарушений. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительства Ирина Рукавишникова.

Видео со страниц автохулиганов будет доказательством правонарушений
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАССМихаил Джапаридзе/ТАСС

На Кутузовском проспекте 20 ноября произошло ДТП, в котором столкнулись два автомобиля. Виновником аварии оказался автоблогер Саид Губденский, который погиб на месте. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил в кратчайшие сроки подготовить поправки в законодательство об ужесточении наказания за хулиганство на дорогах.

"Блогеры, которые занимаются опасным вождением, снимают это на камеру и выкладывают в интернет, оказывают сами себе медвежью услугу. Тем самым они осознанно совершают административные правонарушения, делают это систематически и сами формируют доказательную базу для применения в их адрес административных санкций", - сказала Рукавишника РИА Новости.

Сейчас в Кодексе об административных правонарушениях самостоятельный состав "опасное вождение" отсутствует, но он уже заложен в проект нового КоАП.

"И недавние печальные события только подтверждают необходимость введения такого состава", - добавила сенатор.

ДТП,Вячеслав Володин,Госдума,РИА Новости,
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