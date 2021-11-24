Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
-3° в 
USD 74.83EUR 84.17
Войти в почту

С Эдварда Била после ДТП в Москве взыскали деньги за простой автобусов

Вести Подмосковья
3 часа назад

С Эдварда Била после ДТП в Москве взыскали деньги за простой автобусов
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Мировой судебный участок Люблинского района Москвы взыскал с блогера Эдварда Била 27 тысяч рублей. Эти деньги пойдут в пользу Мосгортранса. Организация пострадала после простоя автобусов. Он случился по причине ДТП на Смоленской площади. Его как раз устроил Бил. Такие данные получили журналисты ТАСС

К блогеру Мосгортрансом был подан иск. Суд удовлетворил его и постановил компенсировать убытки. У Била есть шанс обжаловать решение. Он может заявить, что невиновен в простое транспорта. Подобные случаи крайне редки. Чтобы государственное учреждение взыскивало с участника громкого ДТП свои убытки - дело небывалое. Интернет-пользователи считают, что это связано с тем, кто именно попал в аварию.

Напоминаем, что 1 апреля блогер Эдвард Бил на автомобиле Audi RS 6 Avant, двигаясь с превышением скорости по Новинскому бульвару, выехал на встречную полосу. Там он врезался в Volkswagen Polo. У водителя автомобиля из масс-маркета тяжелые травмы. Бил признал вину, получил два года ограничения свободы, лишился водительских прав на три года и компенсировал лечение пострадавшей.

ДТП,Audi RS 6,Volkswagen Polo,Audi,Volkswagen,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители