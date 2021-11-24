С Эдварда Била после ДТП в Москве взыскали деньги за простой автобусов

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Мировой судебный участок Люблинского района Москвы взыскал с блогера Эдварда Била 27 тысяч рублей. Эти деньги пойдут в пользу Мосгортранса. Организация пострадала после простоя автобусов. Он случился по причине ДТП на Смоленской площади. Его как раз устроил Бил. Такие данные получили журналисты ТАСС.

К блогеру Мосгортрансом был подан иск. Суд удовлетворил его и постановил компенсировать убытки. У Била есть шанс обжаловать решение. Он может заявить, что невиновен в простое транспорта. Подобные случаи крайне редки. Чтобы государственное учреждение взыскивало с участника громкого ДТП свои убытки - дело небывалое. Интернет-пользователи считают, что это связано с тем, кто именно попал в аварию.