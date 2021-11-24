С Эдварда Била после ДТП в Москве взыскали деньги за простой автобусов

Мировой судебный участок Люблинского района Москвы взыскал с блогера Эдварда Била 27 тысяч рублей. Эти деньги пойдут в пользу Мосгортранса. Организация пострадала после простоя автобусов. Он случился по причине ДТП на Смоленской площади. Его как раз устроил Бил. Такие данные получили журналисты ТАСС.
К блогеру Мосгортрансом был подан иск. Суд удовлетворил его и постановил компенсировать убытки. У Била есть шанс обжаловать решение. Он может заявить, что невиновен в простое транспорта. Подобные случаи крайне редки. Чтобы государственное учреждение взыскивало с участника громкого ДТП свои убытки - дело небывалое. Интернет-пользователи считают, что это связано с тем, кто именно попал в аварию.
Напоминаем, что 1 апреля блогер Эдвард Бил на автомобиле Audi RS 6 Avant, двигаясь с превышением скорости по Новинскому бульвару, выехал на встречную полосу. Там он врезался в Volkswagen Polo. У водителя автомобиля из масс-маркета тяжелые травмы. Бил признал вину, получил два года ограничения свободы, лишился водительских прав на три года и компенсировал лечение пострадавшей.