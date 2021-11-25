Союз женщин России хочет запретить указывать пол виновников ДТП

В России следует запретить указывать пол виновников ДТП. В поддержку этой идеи высказалась Надежда Сучкова, зампред Союза женщин России по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам, пишет Life.
Как считает Сучкова, сказано в публикации, СМИ часто выделяют женщин-нарушительниц. При этом автомобилисты-мужчины порой относятся к женщинам за рулем некорректно.
«С одной стороны, да, есть предвзятость к женщине за рулем. Мы же это знаем. И как нас называют. Редко когда говорят «автоледи», чаще всего по-другому. Не дай бог она еще неправильно свернет или остановится. СМИ еще корректно, а сами водители немножко предвзято относятся к нам, и это нехорошо», — сказала она.
Ранее руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, юрист Виталий Бородин предложил законодательно закрепить в России запрет на указание пола виновников автоаварий.
«Я считаю, что сегодня не нужно разделять водителей на какие-то категории, то есть если это водитель и он имеет водительские права, то он, когда садится за руль, он водитель. И не нужно здесь разделять на мужской и женский пол», — заявил Бородин. Представитель Союза женщин России поблагодарила юриста за инициативу.
На фоне смертельного ДТП в Тюмени с участием майора Следственного комитета в Госдуме призвали СМИ не упоминать должности виновников резонансных ДТП.