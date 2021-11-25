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В ДТП под Иваново погибли два человека

ТАСС
2 часа назад

Два человека погибли, еще пятеро получили травмы при лобовом столкновении двух легковых автомобилей под Иваново, сообщил ТАСС в четверг представитель пресс-службы УМВД по Ивановской области.

В ДТП под Иваново погибли два человека
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Два человека погибли, пятеро пострадали в ДТП в Ивановском районе в районе Буньково, в 10 км от Иванова", - сказал он.

По его данным, ДТП произошло примерно в 08:30 мск в четверг, легковой автомобиль Peugeot с владимирскими номерами выехал на встречку и столкнулся с LADA Vesta. "Это было лобовое столкновение на трассе. В LADA Vesta находились четыре человека, из них водитель и пассажир погибли и два пассажира пострадали и находятся в тяжелом состоянии, а в Peugeot были три человека, все они тоже пострадали", - сказал собеседник агентства.

ДТП,Lada Vesta,Peugeot,Lada,МВД,ИТАР-ТАСС,
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