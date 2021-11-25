В ДТП под Иваново погибли два человека

По его данным, ДТП произошло примерно в 08:30 мск в четверг, легковой автомобиль Peugeot с владимирскими номерами выехал на встречку и столкнулся с LADA Vesta. "Это было лобовое столкновение на трассе. В LADA Vesta находились четыре человека, из них водитель и пассажир погибли и два пассажира пострадали и находятся в тяжелом состоянии, а в Peugeot были три человека, все они тоже пострадали", - сказал собеседник агентства.