Медведь оторвал дверь у Lamborghini арабского шейха

В Объединенных Арабских Эмиратах медведь повредил суперкар Lamborghini Huracan Performante, пытаясь съесть яблоко. Этот момент попал на видео, на которое обратил внимание Carscoops. Животное хотело забраться в салон автомобиля, но дверные петли не выдержали.

Автомобиль принадлежит арабскому шейху, который, судя по его реакции, поломкой суперкара не расстроился. Медведя в домашнем зоопарке (куда входят также тигры, львы, гиены и змеи) содержит шейх Хумайд Абдулла Альбукаиш, инвестор и коллекционер суперкаров из Дубая.

В соцсетях мужчины опубликовано множество видео, на которых он играет с животными рядом с экзотическими автомобилями марок Lamborghini и Rolls-Royce. На Instagram шейха подписаны 1,9 млн пользователей, в TikTok у Альбукаиша 9,2 млн подписчиков, где его ролики собрали более миллиарда просмотров.