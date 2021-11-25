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Медведь оторвал дверь у Lamborghini арабского шейха

Газета.Ru
2 часа назад

В Объединенных Арабских Эмиратах медведь повредил суперкар Lamborghini Huracan Performante, пытаясь съесть яблоко. Этот момент попал на видео, на которое обратил внимание Carscoops. Животное хотело забраться в салон автомобиля, но дверные петли не выдержали.

Медведь оторвал дверь у Lamborghini арабского шейха
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Автомобиль принадлежит арабскому шейху, который, судя по его реакции, поломкой суперкара не расстроился. Медведя в домашнем зоопарке (куда входят также тигры, львы, гиены и змеи) содержит шейх Хумайд Абдулла Альбукаиш, инвестор и коллекционер суперкаров из Дубая.

В соцсетях мужчины опубликовано множество видео, на которых он играет с животными рядом с экзотическими автомобилями марок Lamborghini и Rolls-Royce. На Instagram шейха подписаны 1,9 млн пользователей, в TikTok у Альбукаиша 9,2 млн подписчиков, где его ролики собрали более миллиарда просмотров.

Lamborghini Huracan Performante оснащается мотором V10 объемом 5,2 л, который выдает 640 л.с. и 600 Нм крутящего момента, разгоняя суперкар до 100 км/ч за 2,9 секунды. Автомобиль стоит от $274 тыс.

ДТП,Lamborghini Huracan,Lamborghini,Rolls-Royce,
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