У водителя отняли 7 млн рублей, пока он стоял в пробке

Жителя Москвы ограбили во время затора на дороге. У 62-летнего мужчины из Volkswagen Touareg украли более 7 млн рублей, сообщает ТАСС.
Разбойное нападение произошло вечером 24 ноября, когда метель парализовала столичные дороги в десятибалльных пробках. На улице Минской в районе дома 2Ж в направлении МКАД автомобиль мужчины окружили четверо неизвестных с битами в руках, разбили стекла машины, вытащили чемодан с 7,26 млн рублей и скрылись на BMW. При этом они угрожали водителю Volkswagen пистолетом.
Спустя почти три часа машину BMW, на котором скрылись подозреваемые, обнаружили в шести километрах от места происшествия на улице Генерала Дорохова. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о разбое.