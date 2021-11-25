У водителя отняли 7 млн рублей, пока он стоял в пробке

Жителя Москвы ограбили во время затора на дороге. У 62-летнего мужчины из Volkswagen Touareg украли более 7 млн рублей, сообщает ТАСС.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости» Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Разбойное нападение произошло вечером 24 ноября, когда метель парализовала столичные дороги в десятибалльных пробках. На улице Минской в районе дома 2Ж в направлении МКАД автомобиль мужчины окружили четверо неизвестных с битами в руках, разбили стекла машины, вытащили чемодан с 7,26 млн рублей и скрылись на BMW. При этом они угрожали водителю Volkswagen пистолетом.