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У водителя отняли 7 млн рублей, пока он стоял в пробке

Газета.Ru
1 час назад

Жителя Москвы ограбили во время затора на дороге. У 62-летнего мужчины из Volkswagen Touareg украли более 7 млн рублей, сообщает ТАСС.

У водителя отняли 7 млн рублей, пока он стоял в пробке
Фото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости»Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Разбойное нападение произошло вечером 24 ноября, когда метель парализовала столичные дороги в десятибалльных пробках. На улице Минской в районе дома 2Ж в направлении МКАД автомобиль мужчины окружили четверо неизвестных с битами в руках, разбили стекла машины, вытащили чемодан с 7,26 млн рублей и скрылись на BMW. При этом они угрожали водителю Volkswagen пистолетом.

Спустя почти три часа машину BMW, на котором скрылись подозреваемые, обнаружили в шести километрах от места происшествия на улице Генерала Дорохова. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о разбое.

ДТП,Volkswagen Touareg,BMW,Volkswagen,ИТАР-ТАСС,
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