Пьяный пешеход устроил тройное ДТП

В центре Екатеринбурга прохожий едва не попал под колеса двух автомобилей, а третий врезался в дерево, пытаясь избежать столкновения. Об этом пишет региональное издание E1.

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Сообщается, что ДТП произошло 25 ноября. Пешеход переходил проспект Ленина в неположенном месте. Издание отмечает, что он, вероятно, был пьян.

«Мужчина кинулся нам под колеса, но мы увернули. Вот только «Форд», шедший за нами, вообще никак не мог ожидать, что перед ним выпадет вот такое чудо. «Форд» попытался уйти от столкновения и врезался в дерево», — рассказала одна из участниц аварии. Она также была убеждена в нетрезвости пешехода.

Переходившего дорогу мужчину зацепила одна из машин, но за медицинской помощью он не обращался — отряхнулся и исчез. Его дальнейшая судьба неизвестна.