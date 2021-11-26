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Водитель BMW устроил аварию с пожаром и стрельбой на МКАДе

Газета.Ru
1 час назад

На МКАДе водитель BMW устроил массовое ДТП, пытаясь скрыться от полицейских, передает Baza. Видеоролики с места событий, снятые очевидцами, появились в социальных сетях.

Водитель BMW устроил на МКАДе аварию с пожаром и стрельбой
Фото: breakingmash/Telegrambreakingmash/Telegram

Водитель немецкого кроссовера не остановился по требованию ДПС в районе Бирюлево. В небольшой пробке он протаранил несколько машин, затем он задел «Волгу», которая загорелась.

По предварительным данным, при ДТП пострадали шесть автомобилей. В итоге водителя BMW удалось остановить и задержать.

По информации Mash, нарушитель был ранен в шею при попытке бегства. Другие подробности не уточняются.

ДТП,BMW,ГИБДД,
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