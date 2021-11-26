Водитель BMW устроил на МКАДе аварию с пожаром и стрельбой

На МКАДе водитель BMW устроил массовое ДТП, пытаясь скрыться от полицейских, передает Baza. Видеоролики с места событий, снятые очевидцами, появились в социальных сетях.

Фото: breakingmash/Telegram breakingmash/Telegram

Водитель немецкого кроссовера не остановился по требованию ДПС в районе Бирюлево. В небольшой пробке он протаранил несколько машин, затем он задел «Волгу», которая загорелась.

По предварительным данным, при ДТП пострадали шесть автомобилей. В итоге водителя BMW удалось остановить и задержать.