Погоня на МКАД: почему полицейские машины не шли на таран

Координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов объяснил, почему полицейские машины не шли на таран во время погони на МКАД.

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В комментарии «Газете.ру» Шкуматов заявил, что за разбитые автомобили инспекторам приходится отчитываться в рапортах, а если их действия признают неверными, - оплачивать ремонт патрульной машины из своего кармана.

«Вам как инспектору зачем это нужно? Доказывать, писать рапорт, объяснительные. А если они не будут приняты - придется, скажем, 200 тысяч платить», - предположил автоэксперт.

По словам Шкуматова, полицейские «берегут служебную технику, что называется, до последнего».

В пятницу, 26 ноября, полицейские устроили погоню за нарушителем, отказавшимся остановиться по требованию инспекторов ДПС. В погоне участвовали шесть патрульных машин.