Погоня на МКАД: почему полицейские машины не шли на таран

Координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов объяснил, почему полицейские машины не шли на таран во время погони на МКАД.
В комментарии «Газете.ру» Шкуматов заявил, что за разбитые автомобили инспекторам приходится отчитываться в рапортах, а если их действия признают неверными, - оплачивать ремонт патрульной машины из своего кармана.
«Вам как инспектору зачем это нужно? Доказывать, писать рапорт, объяснительные. А если они не будут приняты - придется, скажем, 200 тысяч платить», - предположил автоэксперт.
По словам Шкуматова, полицейские «берегут служебную технику, что называется, до последнего».
В пятницу, 26 ноября, полицейские устроили погоню за нарушителем, отказавшимся остановиться по требованию инспекторов ДПС. В погоне участвовали шесть патрульных машин.
Нарушитель, уходя от преследования, протаранил пять автомобилей, один из которых полностью сгорел. Затем подозреваемый врезался в отбойник и попытался убежать через поле. Правоохранители применили оружие и ранили мужчину. В багажнике его автомобиля обнаружилось несколько килограммов наркотиков.