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Опубликовано видео погони полиции за BMW на МКАД со стрельбой

Lenta.ru
13 минут назад

МВД России опубликовало видео погони за водителем BMW со стрельбой на МКАД. Ролик был размещен на официальном YouTube-канале ведомства.

На кадрах запечатлено, как нарушитель перемещается из одной полосы движения в другую, после чего теряет скорость в дорожном заторе, и к нему выдвигаются полицейские.

Погоня на МКАД: почему полицейские машины не шли на таран

26 ноября на внутренней стороне МКАД сотрудники ДПС остановили автомобиль для проверки документов, однако 23-летний водитель резко нажал на педаль газа. Пытаясь скрыться, он врезался в несколько автомобилей. Силовики заблокировали его BMW, нарушителя задержали. Он был ранен. В МВД добавили, что у мужчины нашли крупную партию наркотиков.

ДТП,Видео,BMW,ГИБДД,МВД,
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