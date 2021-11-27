МВД России опубликовало видео погони за водителем BMW со стрельбой на МКАД. Ролик был размещен на официальном YouTube-канале ведомства.

На кадрах запечатлено, как нарушитель перемещается из одной полосы движения в другую, после чего теряет скорость в дорожном заторе, и к нему выдвигаются полицейские.