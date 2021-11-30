Tesla улетела в пропасть, но водитель не пострадал

Житель Пуэрто-Рико опубликовал в социальной сети Twitter фотографии инцидента произошедшего в местных горах. На снимках запечатлели искореженный электромобиль Tesla Model S P90D, водитель которого не справился с управлением и сорвался в пропасть с высокой скалы. Несмотря на тотальные разрушения машины, владелец « Теслы » каким-то чудом остался практически невредим, получив лишь несколько царапин.

На опубликованных снимках возле электрокара работают спасатели. В связи с этим неизвестно, получила ли Tesla такие повреждения вследствие падения или же машину разрезали уже экстренные службы. В любом случае, после удара о землю электромобиль оказался уничтожен и больше не подлежит восстановлению. Однако возле Model S отсутствуют следы пожара, что свидетельствует о том, что аккумулятор модели пострадал не так сильно.