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3 часа назад

Tesla слетела со скалы и превратилась в металлолом. Но водитель не пострадал

Житель Пуэрто-Рико опубликовал в социальной сети Twitter фотографии инцидента произошедшего в местных горах. На снимках запечатлели искореженный электромобиль Tesla Model S P90D, водитель которого не справился с управлением и сорвался в пропасть с высокой скалы. Несмотря на тотальные разрушения машины, владелец «Теслы» каким-то чудом остался практически невредим, получив лишь несколько царапин.

Tesla улетела в пропасть, но водитель не пострадал
Фото: Elias Sobrino Najul / TwitterElias Sobrino Najul / Twitter

На опубликованных снимках возле электрокара работают спасатели. В связи с этим неизвестно, получила ли Tesla такие повреждения вследствие падения или же машину разрезали уже экстренные службы. В любом случае, после удара о землю электромобиль оказался уничтожен и больше не подлежит восстановлению. Однако возле Model S отсутствуют следы пожара, что свидетельствует о том, что аккумулятор модели пострадал не так сильно.

Elias Sobrino Najul / Twitter

Несмотря на состояние электромобиля, водитель «Теслы» каким-то чудом сумел избежать серьёзных травм.

В результате падения в пропасть мужчина отделался испугом и несколькими царапинами на руке.

ДТП,Tesla Model S,Tesla,
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