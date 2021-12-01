ДТП с фурами привело к многодневной пробке в Шушарах

«Люди, которые едут со стороны поселка, стоят по шесть часов. С самого утра вот такая история, потому что дороги не чищены. Фуры не могут заехать, перегораживают все. Люди идут пешком по дороге, по обочине, как угодно. В общем, просвета пока не видно. Кто понаглее, конечно, едет по обочине, но там очень много снега и люди ходят», — рассказал изданию один из очевидцев.