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1 час назад

ДТП с фурами привело к многодневной пробке в Шушарах

На Московском шоссе в районе Шушар возникла пробка, которая длится больше суток. К ней, по разным данным, либо могла привести авария с большегрузами, либо фуры просто забуксовали в снегу, пишет 78.ru.

ДТП с фурами привело к многодневной пробке в Шушарах
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Затор возник во вторник утром, 30 ноября. К вечеру того дня, когда большегрузы разъехались, ситуация улучшилась ненамного. Некоторым автомобилистам из-за нехватки бензина приходилось выключать мотор и мерзнуть в остывших машинах.

«Люди, которые едут со стороны поселка, стоят по шесть часов. С самого утра вот такая история, потому что дороги не чищены. Фуры не могут заехать, перегораживают все. Люди идут пешком по дороге, по обочине, как угодно. В общем, просвета пока не видно. Кто понаглее, конечно, едет по обочине, но там очень много снега и люди ходят», — рассказал изданию один из очевидцев.

30 ноября стал самым влажным днем в Москве за последние 69 лет, ранее сообщал синоптик.

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