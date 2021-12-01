ДТП с фурами привело к многодневной пробке в Шушарах

На Московском шоссе в районе Шушар возникла пробка, которая длится больше суток. К ней, по разным данным, либо могла привести авария с большегрузами, либо фуры просто забуксовали в снегу, пишет 78.ru.
Затор возник во вторник утром, 30 ноября. К вечеру того дня, когда большегрузы разъехались, ситуация улучшилась ненамного. Некоторым автомобилистам из-за нехватки бензина приходилось выключать мотор и мерзнуть в остывших машинах.
«Люди, которые едут со стороны поселка, стоят по шесть часов. С самого утра вот такая история, потому что дороги не чищены. Фуры не могут заехать, перегораживают все. Люди идут пешком по дороге, по обочине, как угодно. В общем, просвета пока не видно. Кто понаглее, конечно, едет по обочине, но там очень много снега и люди ходят», — рассказал изданию один из очевидцев.
30 ноября стал самым влажным днем в Москве за последние 69 лет, ранее сообщал синоптик.