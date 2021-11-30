Два человека погибли после наезда грузовика на остановку в Рязани

В Рязани два человека погибли, один пострадал в результате наезда грузового автомобиля на остановку общественного транспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД по Рязанской области.

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"Сегодня, примерно в 15:50 в г. Рязани, на Ряжском шоссе, по предварительной информации, грузовой автомобиль совершил наезд на трех пешеходов, стоящих на остановке общественного транспорта. В результате ДТП два пешехода погибли, третий пострадал. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства выясняются", - сказано в сообщении.

В областной прокуратуре в свою очередь добавили, что ДТП произошло на остановке "Химволокно". По предварительной информации, на остановку наехал водитель автомобиля марки Shacman. Обстоятельства произошедшего уточняются.

По данным пресс-службы УМВД по Рязанской области, водитель 1982 года рождения, будучи за рулем грузового автомобиля Shacman, пытался уйти от столкновения с впереди остановившейся перед пешеходным переходом машиной. В результате он совершил наезд на трех женщин, которые стояли на остановке общественного транспорта. Личности погибших устанавливаются.