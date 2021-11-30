Таксист насмерть сбил коллегу на Киевском шоссе

«Около двух часов ночи 30 ноября водитель такси произвел остановку на 19 километре Киевского шоссе, в четвертой полосе движения от края проезжей части, по причине спущенного колеса, и сам вышел из автомобиля. Мужчина не успел достать знак аварийной остановки, как на его стоящее транспортное средство и на него самого совершил наезд водитель другого автомобиля такси. От полученных травм водитель неисправной машины погиб на месте, его пассажир с тяжелыми травмами был госпитализирован», — говорится в сообщении.