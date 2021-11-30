Таксист насмерть сбил коллегу на Киевском шоссе

Минувшей ночью на 19 километре Киевского шоссе в Москве таксист насмерть сбил вышедшего из машины коллегу. Еще двое пассажиров, в том числе ребенок пострадали. Об этом сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции столицы.
«Около двух часов ночи 30 ноября водитель такси произвел остановку на 19 километре Киевского шоссе, в четвертой полосе движения от края проезжей части, по причине спущенного колеса, и сам вышел из автомобиля. Мужчина не успел достать знак аварийной остановки, как на его стоящее транспортное средство и на него самого совершил наезд водитель другого автомобиля такси. От полученных травм водитель неисправной машины погиб на месте, его пассажир с тяжелыми травмами был госпитализирован», — говорится в сообщении.
В Госавтоинспекции Москвы отметили, что в такси, водитель которого устроил ДТП, также пострадал девятимесячный ребенок. Мама держала малыша на руках, никак не обеспечив его безопасность. В результате аварии ребенка доставили в больницу с переломом ноги.
На данный момент правоохранители в отношении таксиста составили протокол по статье 12.23 КоАП РФ о несоблюдении требований к перевозке детей-пассажиров, а на собственника транспортного средства, устроившего ДТП, вынесли определение о возбуждении дела об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена той же статьей, что и у водителя.