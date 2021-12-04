В Хабаровском крае поезд снес «скорую»

Карета скорой помощи попала под поезд в Хабаровском крае. Инцидент произошел близ Комсомольска-на-Амуре. Как заявили железнодорожники, «скорая» выехала на пути на запрещающий сигнал светофора.

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«При следовании поезда машинист увидел выезжающий на переезд автомобиль, подал сигнал, применил экстренное торможение, но столкновения предотвратить не удалось. В результате дорожно-транспортного происшествия травмирован врач и перевозимый пациент скорой помощи, которые находятся без сознания», – сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

По данным РЕН ТВ, один из пострадавших позднее скончался в больнице.