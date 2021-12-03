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1 час назад

В Москве блогера задержали за гонки по Лефортовскому тоннелю

Блогера и бойца MMA Чоршанбе Чоршанбиева задержали в Москве за гонки по Лефортовскому тоннелю. Засвидетельствовавшую нарушение ПДД видеозапись он сам опубликовал в своем Instagram-аккаунте, сообщает Telegram-канал Shot.

В Москве блогера задержали за гонки по Лефортовскому тоннелю
Фото: Telegram-канал SHOTTelegram-канал SHOT

Правоохранителям удалось остановить 26-летнего Чоршанбиева на МКАД, после чего его доставили в отдел для дальнейших разбирательств. Там его привлекли за езду без прав, так как при задержании блогер предъявил национальное водительское удостоверение, не имеющее юридической силы на территории России, а также за отсутствие ОСАГО. Его автомобиль отправили на спецстоянку.

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