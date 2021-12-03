Конфликт со стрельбой в центре Москвы попал на видео

Дорожный конфликт между водителем Cadillac Escalade и таксистом попал в объектив камеры видеонаблюдения. Запись опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, как мужчина подходит к такси и разбирается с водителем. Потом они дерутся и один стреляет в оппонента.

Сообщалось, что один из участников конфликта выстрелил в таксиста из травматического пистолета и скрылся. Подозреваемый задержан, пострадавшему оказана медицинская помощь.