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3 часа назад

Конфликт со стрельбой в центре Москвы попал на видео

Дорожный конфликт между водителем Cadillac Escalade и таксистом попал в объектив камеры видеонаблюдения. Запись опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, как мужчина подходит к такси и разбирается с водителем. Потом они дерутся и один стреляет в оппонента.

Сообщалось, что один из участников конфликта выстрелил в таксиста из травматического пистолета и скрылся. Подозреваемый задержан, пострадавшему оказана медицинская помощь.

Инцидент со стрельбой произошел 3 декабря на Второй Брестской улице.

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