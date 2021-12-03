Полицейский сбил женщину на Рублевском шоссе в Москве

Сотрудник полиции сбил женщину-пешехода на Рублевском шоссе в Москве. По данным «МК», инцидент произошел вечером в четверг, 2 декабря.

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44-летний старший сержант, патрульный ОМВД по району Кунцево, находясь за рулем автомобиля Mitsubishi, сбил 46-летнюю безработную, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщину госпитализировали с переломом ноги. Правоохранитель в момент наезда находился в трезвом состоянии.