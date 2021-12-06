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3 часа назад

Водителя Suzuki оштрафовали за езду на шине вместо сиденья

Полицейские австралийского штата Квинсленд заметили на дороге необычный Suzuki Jimny, переделанный в пикап. Подойдя ближе к остановившемуся по требованию автомобилю, офицеры обнаружили, что он почти полностью разобран: у него отсутствуют не только все стекла и оптика, но и сиденья. Водитель «Джимни» сидел на кое-как закрепленном запасном колесе и, разумеется, был не пристегнут. Помимо этого, машина оказалась лишена рычага переключения передач.

Водителя оштрафовали за езду на шине вместо сиденья
Фото: © Queensland Police Service / Facebook© Queensland Police Service / Facebook

Возможно, сиденье-колесо – лишь временное решение, к которому владельцу Jimny пришлось прибегнуть за неимением нормального кресла. Однако офицеры полиции незатейливую конструкцию не оценили и выписали водителю множество штрафов, отчитав его за неоправданно рискованную езду. К примеру, если бы австралийцу пришлось резко затормозить, он бы попросту вылетел из машины, лишенной ремня безопасности и лобового стекла.

Таким образом, водителю Jimny придется дорого заплатить за игнорирование очевидного факта – пикап непригоден для эксплуатации. Максимальный штраф за неосторожное вождение в Австралии составляет 2500 местных долларов или почти 130 тысяч рублей по сегодняшнему курсу. При отягчающих обстоятельствах наказанием за нарушение могут стать лишение водительских прав на срок от полугода и даже один год тюремного заключения.

ДТП,Suzuki Jimny,Suzuki,
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