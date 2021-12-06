Водителя оштрафовали за езду на шине вместо сиденья

Полицейские австралийского штата Квинсленд заметили на дороге необычный Suzuki Jimny, переделанный в пикап. Подойдя ближе к остановившемуся по требованию автомобилю, офицеры обнаружили, что он почти полностью разобран: у него отсутствуют не только все стекла и оптика, но и сиденья. Водитель «Джимни» сидел на кое-как закрепленном запасном колесе и, разумеется, был не пристегнут. Помимо этого, машина оказалась лишена рычага переключения передач.

Фото: © Queensland Police Service / Facebook © Queensland Police Service / Facebook

Возможно, сиденье-колесо – лишь временное решение, к которому владельцу Jimny пришлось прибегнуть за неимением нормального кресла. Однако офицеры полиции незатейливую конструкцию не оценили и выписали водителю множество штрафов, отчитав его за неоправданно рискованную езду. К примеру, если бы австралийцу пришлось резко затормозить, он бы попросту вылетел из машины, лишенной ремня безопасности и лобового стекла.