Прокативший сотрудника ДПС на капоте водитель был под наркотиками

Водитель, который сбил сотрудника ДПС и прокатил его на капоте "Жигули" в Дагестане, употреблял наркотики до инцидента. Подозреваемого задержали, сообщает региональное управление МВД в Instagram.

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"Разыскиваемый ранее 27-летний Башаратов Мехман Назим-Оглы, в действиях которого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ, задержан и доставлен в отдел полиции Дербента", - говорится в сообщении.

По словам подозреваемого, перед поездкой он употребил препарат "Лирика", а позже выпил пиво. Ранее стало известно, что едущая с большой скоростью машина привлекла внимание полицейского, но водитель проигнорировал просьбу остановиться.