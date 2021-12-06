Прокативший сотрудника ДПС на капоте водитель был под наркотиками

Водитель, который сбил сотрудника ДПС и прокатил его на капоте "Жигули" в Дагестане, употреблял наркотики до инцидента. Подозреваемого задержали, сообщает региональное управление МВД в Instagram.
"Разыскиваемый ранее 27-летний Башаратов Мехман Назим-Оглы, в действиях которого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ, задержан и доставлен в отдел полиции Дербента", - говорится в сообщении.
По словам подозреваемого, перед поездкой он употребил препарат "Лирика", а позже выпил пиво. Ранее стало известно, что едущая с большой скоростью машина привлекла внимание полицейского, но водитель проигнорировал просьбу остановиться.
Сотрудник ДПС, пытаясь остановить автомобиль, лег на капот и проехал на нем несколько метров. Отмечается, что у мужчины нет водительских прав и он ехал с нарушением правил дорожного движения. Теперь водителю грозит уголовное дело за насилие в отношении представителя власти.