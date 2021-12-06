С автовладельцев хотят снять обязанность извещать страховую о ДТП

Центральный банк России рекомендовал пересмотреть некоторые правила ОСАГО. Об этом пишут «Известия».

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За уведомление о ДТП, по мнению регулятора, должны отвечать страховые компании. В свою очередь ответственность за признание тотального ущерба следует переложить на плечи ГИБДД. Владельцев транспортных средств обяжут сообщать страховой компании о смене собственника.

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Предложения и замечания по проекту поправок в положение «О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» принимаются до 8 декабря. Текст размещен на сайте ЦБ.

Главное предложение — смена ответственных за извещение о ДТП. Если поправки примут, то автовладельцы больше не будут должны извещать страховую об аварии.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин указал, что это может противоречить федеральному законодательству.

«Правильный путь — внесение поправок в Гражданский кодекс, что находится вне компетенции Центрального банка. Такого законопроекта в АСОЗД нет, поэтому, полагаю, ЦБ будет вынужден в будущем работать с правительством по вопросу внесения таких поправок в Госдуму», — считает эксперт. Он добавил: «Очень странно, что такая работа еще не была проведена: юристы ЦБ не могут не знать о порядке внесения поправок в федеральные законы. А действующей версии Гражданского кодекса предложения ЦБ прямо противоречат».

Страховые компании постоянно заявляют об убыточности ОСАГО, однако на самом деле их бизнес имеет крупную прибыль. Об этом свидетельствуют скидки, которыми страховщики переманивают клиентов, данные Центробанка и финансовые показатели, рассказал «Газете.Ru» Шапарин.

«Закон обязывает страховые компании выплачивать в виде компенсации 80% от общего объема полученных премий. В прошлом году размер выплат составил только 54%. Центробанк до сих пор не может объяснить, где оседают оставшиеся 26% — около 18 млрд рублей», — подчеркнул Шапарин.

Страховщики лукавят, когда заявляют, что их бизнес достиг предела убыточности, согласен председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин. Он отметил, что в погоне за клиентами некоторые компании могут демпинговать, заманивая более выгодными условиями, однако есть риск, что такие страховщики не смогут справиться со своими обязательствами и уйдут с рынка.