Как нечаянно не попасть в тюрьму за опасное вождение

Каждый автолюбитель знает, что вождение сопряжено с изрядной долей хаотичности. Меняющаяся дорожная обстановка, – со множеством перестроений, поворотов, остановок на светофорах, выездами из дворов или стоянками – требует от всех без исключения участников движения предсказуемости в соответствии с Правилами дорожного движения (ПДД). Но каждый, кто водит машину, неоднократно сталкивался с ситуацией, когда его «подрезают», резко тормозят впереди или обгоняют на огромной скорости, проносясь мимо буквально в нескольких сантиметрах, отчего поездка зачастую напоминает игру в «русскую рулетку».
Эксперты хором утверждают, что такие, мягко говоря, неадекватные водители вносят существенный вклад в один из самых высоких в Европе уровней смертности на наших дорогах. Только в прошлом году на российских дорогах погибли в абсолютных цифрах более 16 тысяч человек, или в относительных – 10,9 человека на 100 тысяч населения. Между тем в ЕС этот показатель составляет 4,2 человека на 100 тысяч населения. Сравнение наглядно показывает, что в практике противодействия дорожным правонарушениям есть нормативные «черные дыры», которые нужно срочно закрывать. Понятно, здесь требуется законодательная поддержка государства. Благо в новом составе Госдумы РФ достаточно квалифицированных специалистов, способных разработать необходимую правовую базу против неадекватов за рулем. Все, что сейчас имеют в своем распоряжении стражи дорожного порядка — это штраф за разговор по телефону за рулем. Этого недопустимо мало, что только подчеркивает важность принятия соответствующих норм на государственном уровне.
Тем не менее создание законодательной базы не придется начинать с нуля.
Напомним, в ПДД 30 мая 2016 года специальным постановлением правительства был введен термин «опасное вождение». Под ним, согласно дополнению, внесенному в пункт 2.7 ПДД, понимается «неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий, если эти действия повлекли создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, при которой его движение и (или) движение иных участников дорожного движения в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба».
Особо отметим, что статистика ДТП в России показывает, что с введением понятия «опасное движение» ситуации с безопасностью на дорогах улучшилась. Значит, наша страна движется в правильном направлении. Так, количество погибших снизилось с 23114 человек в 2015 году до 16152 – в 2020 году. Но эти цифры по-прежнему остаются недопустимо высокими по меркам ЕС. Отсюда напрашивается вопрос: что еще имеется в ПДД стран Евросоюза, что не прописано у нас?
Начнем с Испании – там действует норма, согласно которой водители могут быть наказаны за неподходящую обувь при вождении. В запретном списке сланцы, туфли на высоком каблуке, обувь на танкетке, тапочки и другое. За нарушение наказывают штрафом от 80 до 200 евро (6600–16 600 рублей), что положительно сказалось на статистике ДТП Пиренейского полуострова.
Между тем в российских соцсетях можно найти множество комментариев, доказывающих необходимость введения аналогичного запрета и у нас. Так, 17 августа в Екатеринбурге девушка на десятисантиметровых шпильках устроила массовую аварию во дворе. Очевидец сообщил, что автоледи не могла плавно управлять машиной и явно перегазовывала. Причем, коврики у нее были не резиновые, а тряпичные, что, безусловно, ухудшало возможность управления.
Наверное, многие летом на заправках наблюдали картину, как люди самых разных возрастов заправлялись бензином, стоя в сланцах. Особенно это распространено на курортах Краснодарского края, когда после пляжей едут в гостиницы. Здесь логично привести специальное исследование, согласно которому при переставлении ноги с одной педали на другую свободно скользящая на ноге обувь (тапочки, сланцы) увеличивает тормозной путь на 0,13 секунды. При скорости, например, 97 км/ч эти лишние доли секунды означают дополнительные 3.5 метра тормозного пути, которые могут стать роковыми с последующим наказанием по статье 264 УК РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.12.2015) как виновника ДТП со смертельным исходом. Тогда и погибших людей будет жалко, и водителя, севшего за руль в опасных для вождения сланцах. Если бы в ПДД были прописаны «испанские» нормы, запрещающие езду в непредназначенной обуви, этого, наверняка, можно было избежать.
Безусловно, отдельного наказания заслуживают водители с обнаженным торсом и пассажиры, положившие ноги на переднюю панель. Психологи отмечают, что типичный автолюбитель, неожиданно увидев в соседней машине обнаженную верхнюю часть тела другого водителя, на некоторое время придет в замешательство. Его шокирует нестандартность ситуации или нарушение моральных принципов. Скорее всего, уже через пару секунд он возьмет себя в руки, но этого может хватить, чтобы случилось ДТП.
В той же Испании по этой причине запрещено управлять в купальном костюме. Другими словами, дорога не любит непредсказуемости во всем, в том числе и во внешнем виде участников движения. Даже если жарко, лучше остаться в одежде, чем стать причиной аварии.
Еще к опасному вождению в ЕС относят вождение в наушниках. Дело не столько в том, что водитель не услышит сигнал соседнего авто, вой пожарной машины или сирену кареты скорой помощи (хотя и это очень важно) – сам меломан не сможет сконцентрироваться на дорожной обстановке. Это, казалось бы, безобидное увлечение, как показывают многочисленные европейские исследования, вносит свою лепту в печальную статистику ДТП.
В целом накопленный зарубежный опыт борьбы за выживаемость на дорогах показывает, что водитель, маневрируя или меняя скорость, не должен отвлекаться на другие вещи. Так, во Франции выпишут штраф в размере €135 (или 12 тысяч рублей), если при повороте на другую улицу в руках был сэндвич или любой другой предмет – тот же смартфон, с которым у нас многие не расстаются ни на секунду. В Пятой Республике с 1 июля 2015 года к опасному вождению относится также громкая музыка и макияж во время езды, поскольку дезориентируют внимание. Наказывают за это полновесным евро-штрафом €75, что на наши деньги составляет 6,2 тысячи рублей.
Кстати, в 2020 году в нашей стране был проведен социальный опрос, по итогам которого выяснилось, что у 3% респондентов причиной ДТП по их вине являлось отвлечение внимания. А еще 49% признались, что имеют привычку отвлекаться от дороги, причем 5% сообщили, что отвлекаются часто. С учетом того, что в стране зарегистрировано 56,2 млн автомобилей, данные результаты шокируют.
В этом плане наряду с вышеуказанными «испанскими» штрафами «французское» наказание за посторонние предметы в руках водителей не выглядят избыточной нормой.