Как нечаянно не попасть в тюрьму за опасное вождение

Каждый автолюбитель знает, что вождение сопряжено с изрядной долей хаотичности. Меняющаяся дорожная обстановка, – со множеством перестроений, поворотов, остановок на светофорах, выездами из дворов или стоянками – требует от всех без исключения участников движения предсказуемости в соответствии с Правилами дорожного движения (ПДД). Но каждый, кто водит машину, неоднократно сталкивался с ситуацией, когда его «подрезают», резко тормозят впереди или обгоняют на огромной скорости, проносясь мимо буквально в нескольких сантиметрах, отчего поездка зачастую напоминает игру в «русскую рулетку».

Фото: DPA/TASS DPA/TASS

Эксперты хором утверждают, что такие, мягко говоря, неадекватные водители вносят существенный вклад в один из самых высоких в Европе уровней смертности на наших дорогах. Только в прошлом году на российских дорогах погибли в абсолютных цифрах более 16 тысяч человек, или в относительных – 10,9 человека на 100 тысяч населения. Между тем в ЕС этот показатель составляет 4,2 человека на 100 тысяч населения. Сравнение наглядно показывает, что в практике противодействия дорожным правонарушениям есть нормативные «черные дыры», которые нужно срочно закрывать. Понятно, здесь требуется законодательная поддержка государства. Благо в новом составе Госдумы РФ достаточно квалифицированных специалистов, способных разработать необходимую правовую базу против неадекватов за рулем. Все, что сейчас имеют в своем распоряжении стражи дорожного порядка — это штраф за разговор по телефону за рулем. Этого недопустимо мало, что только подчеркивает важность принятия соответствующих норм на государственном уровне.

Видео дня

Тем не менее создание законодательной базы не придется начинать с нуля.

Напомним, в ПДД 30 мая 2016 года специальным постановлением правительства был введен термин «опасное вождение». Под ним, согласно дополнению, внесенному в пункт 2.7 ПДД, понимается «неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий, если эти действия повлекли создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, при которой его движение и (или) движение иных участников дорожного движения в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба».

Особо отметим, что статистика ДТП в России показывает, что с введением понятия «опасное движение» ситуации с безопасностью на дорогах улучшилась. Значит, наша страна движется в правильном направлении. Так, количество погибших снизилось с 23114 человек в 2015 году до 16152 – в 2020 году. Но эти цифры по-прежнему остаются недопустимо высокими по меркам ЕС. Отсюда напрашивается вопрос: что еще имеется в ПДД стран Евросоюза, что не прописано у нас?

Начнем с Испании – там действует норма, согласно которой водители могут быть наказаны за неподходящую обувь при вождении. В запретном списке сланцы, туфли на высоком каблуке, обувь на танкетке, тапочки и другое. За нарушение наказывают штрафом от 80 до 200 евро (6600–16 600 рублей), что положительно сказалось на статистике ДТП Пиренейского полуострова.

Между тем в российских соцсетях можно найти множество комментариев, доказывающих необходимость введения аналогичного запрета и у нас. Так, 17 августа в Екатеринбурге девушка на десятисантиметровых шпильках устроила массовую аварию во дворе. Очевидец сообщил, что автоледи не могла плавно управлять машиной и явно перегазовывала. Причем, коврики у нее были не резиновые, а тряпичные, что, безусловно, ухудшало возможность управления.

Наверное, многие летом на заправках наблюдали картину, как люди самых разных возрастов заправлялись бензином, стоя в сланцах. Особенно это распространено на курортах Краснодарского края, когда после пляжей едут в гостиницы. Здесь логично привести специальное исследование, согласно которому при переставлении ноги с одной педали на другую свободно скользящая на ноге обувь (тапочки, сланцы) увеличивает тормозной путь на 0,13 секунды. При скорости, например, 97 км/ч эти лишние доли секунды означают дополнительные 3.5 метра тормозного пути, которые могут стать роковыми с последующим наказанием по статье 264 УК РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.12.2015) как виновника ДТП со смертельным исходом. Тогда и погибших людей будет жалко, и водителя, севшего за руль в опасных для вождения сланцах. Если бы в ПДД были прописаны «испанские» нормы, запрещающие езду в непредназначенной обуви, этого, наверняка, можно было избежать.

Безусловно, отдельного наказания заслуживают водители с обнаженным торсом и пассажиры, положившие ноги на переднюю панель. Психологи отмечают, что типичный автолюбитель, неожиданно увидев в соседней машине обнаженную верхнюю часть тела другого водителя, на некоторое время придет в замешательство. Его шокирует нестандартность ситуации или нарушение моральных принципов. Скорее всего, уже через пару секунд он возьмет себя в руки, но этого может хватить, чтобы случилось ДТП.

В той же Испании по этой причине запрещено управлять в купальном костюме. Другими словами, дорога не любит непредсказуемости во всем, в том числе и во внешнем виде участников движения. Даже если жарко, лучше остаться в одежде, чем стать причиной аварии.

Еще к опасному вождению в ЕС относят вождение в наушниках. Дело не столько в том, что водитель не услышит сигнал соседнего авто, вой пожарной машины или сирену кареты скорой помощи (хотя и это очень важно) – сам меломан не сможет сконцентрироваться на дорожной обстановке. Это, казалось бы, безобидное увлечение, как показывают многочисленные европейские исследования, вносит свою лепту в печальную статистику ДТП.

В целом накопленный зарубежный опыт борьбы за выживаемость на дорогах показывает, что водитель, маневрируя или меняя скорость, не должен отвлекаться на другие вещи. Так, во Франции выпишут штраф в размере €135 (или 12 тысяч рублей), если при повороте на другую улицу в руках был сэндвич или любой другой предмет – тот же смартфон, с которым у нас многие не расстаются ни на секунду. В Пятой Республике с 1 июля 2015 года к опасному вождению относится также громкая музыка и макияж во время езды, поскольку дезориентируют внимание. Наказывают за это полновесным евро-штрафом €75, что на наши деньги составляет 6,2 тысячи рублей.

Кстати, в 2020 году в нашей стране был проведен социальный опрос, по итогам которого выяснилось, что у 3% респондентов причиной ДТП по их вине являлось отвлечение внимания. А еще 49% признались, что имеют привычку отвлекаться от дороги, причем 5% сообщили, что отвлекаются часто. С учетом того, что в стране зарегистрировано 56,2 млн автомобилей, данные результаты шокируют.