Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+1° в 
USD 73.67EUR 83.11
Войти в почту
2 часа назад

Из-за ДТП такси вылетело через ограждение в Москву-реку

В столице на Бережковской набережной в районе дома 24 произошло ДТП, в ходе которого автомобиль такси пробил заграждение и съехал в Москву-реку. Об этом рассказали в столичном департаменте транспорта. На месте работают сотрудники экстренных служб, причины и обстоятельства аварии выясняются.

Из-за ДТП такси вылетело в Москву-реку
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как уточняет Telegram-канал "Смотри", который опубликовал видео от очевидца, двое водителей от медицинской помощи отказались.

Источник в правоохранительных органах рассказал агентству городских новостей "Москва", что в ДТП поучаствовали три машины (из них два автомобиля такси). Пассажир одной машины такси получил травмы, его забрала скорая помощь.

ДТП,МВД,АГН "Москва",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители