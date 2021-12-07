Из-за ДТП такси вылетело в Москву-реку

В столице на Бережковской набережной в районе дома 24 произошло ДТП, в ходе которого автомобиль такси пробил заграждение и съехал в Москву-реку. Об этом рассказали в столичном департаменте транспорта. На месте работают сотрудники экстренных служб, причины и обстоятельства аварии выясняются.
Как уточняет Telegram-канал "Смотри", который опубликовал видео от очевидца, двое водителей от медицинской помощи отказались.
Источник в правоохранительных органах рассказал агентству городских новостей "Москва", что в ДТП поучаствовали три машины (из них два автомобиля такси). Пассажир одной машины такси получил травмы, его забрала скорая помощь.