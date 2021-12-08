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2 часа назад

В Татарстане инспекторы ГИБДД открыли огонь по гонщику

Сотрудники ДПС в Буинске открыли огонь по гонщику, который нарушил правила дорожного движения и чуть не сбил одного из инспекторов, сообщили в МВД по Татарстану.

Инспекторы ГИБДД открыли огонь по нарушителю
Фото: НТР Нижнекамск/YouTubeНТР Нижнекамск/YouTube

Полицейские попытались остановить автомобилиста на тонированной «Ладе», но он не подчинился, поэтому инспекторы стали его преследовать. Погоня длилась 10 минут, водитель превышал скорость, выезжал на встречную полосу.

Позже он выехал за пределы Буинска, но потерял управление и остановился, заблокировал двери в салоне.

«Автоинспекторы предприняли попытку задержать злоумышленника. Один сотрудник полиции встал впереди автомобиля, второй – сбоку. Стражи правопорядка предупредили правонарушителя о намерении применить табельное огнестрельное оружие, на что автолюбитель не отреагировал. Сдаваться он не желал: заблокировал все двери, жал на педаль газа, готовый в любую минуту тронуться», – сообщили в ведомстве.

Водитель «Лады» снова поехал, едва не сбив одного из правоохранителей. Второй инспектор ГИБДД стал стрелять по колесам гонщика, погоня продолжалась, пока он не потерял возможность ехать.

После остановки машины водитель также не собирался выходить. Инспекторам пришлось вынимать его, разбив окна в машине.

Подозреваемым оказался ранее судимый за разбой и кражу 28-летний местный мужчина, у которого никогда не было водительских прав.

На него составлены административные материалы за управление машиной с тонировкой, невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства и вождение без прав.

В настоящее время в следственные органы направлены материалы для принятия процессуального решения по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» в связи с тем, что инспектор ДПС получил ушибы.

Машина была отправлена на штрафстоянку.

ДТП,Lada,ГИБДД,
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