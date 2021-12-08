Эксперт назвал главную ошибку водителей при мелких ДТП

Большинство водителей совершают одну и ту же ошибку при совершении мелкого ДТП, за что получают штраф. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский.

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По словам Шумского, водители при мелком ДТП забывают выставить знак аварийной остановки, что является нарушением пункта 2,5 ПДД. При этом количество знаков аврийной остановки должно соответствовать количеству участников ДТП. Если участников трое, четверо или пятеро, то количество знаков должно быть таким же. Сам эксперт назвал подобное предписание абсурдом, но так предписывают правила.