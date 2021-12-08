Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+2° в 
USD 73.85EUR 83.36
Войти в почту
2 часа назад

Эксперт назвал главную ошибку водителей при мелких ДТП

Большинство водителей совершают одну и ту же ошибку при совершении мелкого ДТП, за что получают штраф. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский.

Эксперт назвал главную ошибку водителей при мелких ДТП
Фото: ТАССТАСС

По словам Шумского, водители при мелком ДТП забывают выставить знак аварийной остановки, что является нарушением пункта 2,5 ПДД. При этом количество знаков аврийной остановки должно соответствовать количеству участников ДТП. Если участников трое, четверо или пятеро, то количество знаков должно быть таким же. Сам эксперт назвал подобное предписание абсурдом, но так предписывают правила.

Это требование очень сложно выполнить во дворах, так как знак аварийной остановки может перегородить проезд. Отсутствие знака у одного из участников ДТП может быть признано нарушением, что повлечет штраф в 1000 рублей.

ДТП,Александр Шумский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители