На что потратит $2 млн супруг погибшей в ДТП с Собчак

В конце ноября сообщалось, что Тарасов намерен взыскать с телеведущей компенсацию в размере $2 млн. Он объяснил, что упомянул сумму в разговоре с адвокатом Собчак, который поинтересовался, какие средства удовлетворили бы Тарасова в качестве компенсации.

«Мне терять было уже нечего, как вы понимаете, я сказал так: «Ты возьми калькулятор и прикинь, сколько составят расходы для достойной жизни ребенка до окончания образования»», — цитирует издание экс-мужа погибшей в ДТП.

Тарасов отметил, что разговор проходил в формате беседы, а не требования. Достойным образованием он назвал такое, которое «они сами своим детям дают». Мужчина призвал разделять понятия компенсации и помощи и добавил, что сейчас в его семье очень тяжелая обстановка. Он отметил, что пока не знакомился с материалами дела о ДТП, ни на кого в суды не подавал и с Собчак не связывался.