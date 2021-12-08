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3 часа назад

Супруг погибшей в ДТП с Собчак объяснил, на что хочет потратить $2 млн

Бывший муж погибшей в аварии с участием телеведущей Ксении Собчак потратил бы компенсацию на своего ребенка. Об этом Антон Тарасов рассказал «360».

На что потратит $2 млн супруг погибшей в ДТП с Собчак
Фото: «Это Сочи, Детка! [Типичный Сочи]»/Vk.com«Это Сочи, Детка! [Типичный Сочи]»/Vk.com

В конце ноября сообщалось, что Тарасов намерен взыскать с телеведущей компенсацию в размере $2 млн. Он объяснил, что упомянул сумму в разговоре с адвокатом Собчак, который поинтересовался, какие средства удовлетворили бы Тарасова в качестве компенсации.

«Мне терять было уже нечего, как вы понимаете, я сказал так: «Ты возьми калькулятор и прикинь, сколько составят расходы для достойной жизни ребенка до окончания образования»», — цитирует издание экс-мужа погибшей в ДТП.

Тарасов отметил, что разговор проходил в формате беседы, а не требования. Достойным образованием он назвал такое, которое «они сами своим детям дают». Мужчина призвал разделять понятия компенсации и помощи и добавил, что сейчас в его семье очень тяжелая обстановка. Он отметил, что пока не знакомился с материалами дела о ДТП, ни на кого в суды не подавал и с Собчак не связывался.

Авария произошла вечером 9 октября в Краснодарском крае. Водитель машины Mercedes, в котором находилась Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen, который отбросило на микроавтобус. В результате аварии погибла 35-летняя пассажирка Volkswagen Екатерина Тарасова.

ДТП,Volkswagen,Антон Тарасов,Екатерина Тарасова,Ксения Собчак,
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