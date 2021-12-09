Российский водитель сбил 95-летнего ветерана войны и скрылся

В Ялте водитель сбил 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны и скрылся с места происшествия. Об этом сообщила в своем Telegram-канале мэр города Янина Павленко.

По ее словам, пострадал почетный житель Ялты — Анатолий Яковлевич Медведь. Она отметила, что пожилой мужчина чувствует себя хорошо. Пенсионер, по ее словам, не хочет обращаться в полицию и искать нарушителя.

Павленко заверила, что сама разберется в ситуации. Она уже обратилась к правоохранителям. Кроме того, мэр Ялты попросила местных жителей найти обидчика ветерана.

В городе Зеленогорск Красноярского края на пешеходном переходе таксистка сбила пенсионера с собакой.

На появившихся в сети кадрах видно, как переходящего дорогу с собакой мужчину сбивает автомобиль. Пенсионер отлетает на несколько метров, а пес от удара несколько раз переворачивается в воздухе и падает на землю.