Мошенники придумали новую схему автоподстав

Автомошенники стали устраивать реальные ДТП, где повреждаются дорогостоящие машины. При этом они осуществляют видеосъемку, чтобы получить выплаты по страховке, сообщают «Известия», ссылаясь на Всероссийский союз страховщиков.

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Преступники после выплаты страховки и легкого ремонта вновь устраивают аварию с автомобилем. По этой схеме некоторые дорогие транспортные средства могут попадать в ДТП свыше десяти раз за год. Схема нацелена на получение денег. Злоумышленники ремонтируют транспортное средство поверхностно либо неоригинальными запчастями.

По словам заместителя генерального директора СК «МАКС» Виктора Алексеева, у мошенников имеются свои сервисы, где они быстро устраняют повреждения. Он указал, что большинство таких схем строится на полисах ОСАГО.

«Страховщик виновника ДТП имеет право направить на ремонт только машину, а при повреждении иного имущества в ДТП (например, перевозимых мотоциклов, стекла или др.) обязан возместить расходы каждому потерпевшему в лимите 400 тыс. рублей деньгами, чем активно пользуются преступники. За счет использования в схеме дополнительного поврежденного имущества, это позволяет вдвое увеличить размер выплаты страховщика», — рассказал Алексеев.

Также мошенники выбирают автомобили, которые страховщики не могут отремонтировать из-за длительного срока поставки запчастей или из-за их дороговизны, к примеру, для Jaguar и BMW, где сумма ущерба превысит лимит ответственности компании.