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5 часов назад

Депутат Мособлдумы Зафиров погиб в ДТП

В Раменском городском округе произошло ДТП, в котором погиб депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров, сообщает РЕН ТВ.

Депутат Мособлдумы Зафиров погиб в ДТП
Фото: InstagramInstagram

Политик вместе со своим товарищем ехали в автомобиле Toyota Camry, в который влетела фура. Они оба умерли на месте происшествия. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

Ранее стало известно, что водитель легкового авто не уступил дорогу трамваю и спровоцировал ДТП в Москве. Авария произошла в воскресенье, 5 декабря, около 14:00 на пересечении Погонного проезда и 2-го проезда Подбельского. В результате происшествия средняя тележка трамвая сошла с рельсов. По имеющимся данным, пострадавших нет.

ДТП,Toyota Camry,Toyota,РЕН ТВ,
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