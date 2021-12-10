Депутат Мособлдумы Зафиров погиб в ДТП

Политик вместе со своим товарищем ехали в автомобиле Toyota Camry , в который влетела фура. Они оба умерли на месте происшествия. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

Ранее стало известно, что водитель легкового авто не уступил дорогу трамваю и спровоцировал ДТП в Москве. Авария произошла в воскресенье, 5 декабря, около 14:00 на пересечении Погонного проезда и 2-го проезда Подбельского. В результате происшествия средняя тележка трамвая сошла с рельсов. По имеющимся данным, пострадавших нет.